В Воронеже арестовали солдата-срочника, убившего сослуживцев на аэродроме «Балтимор»

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве троих сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор». Об этом 11 ноября сообщает суд.



Таким образом, солдат пробудет в СИЗО как минимум до 8 января 2021 года включительно. На заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что Макаров во время расстрела сослуживцев якобы прикрывался одним из них.



ЧП на аэродроме «Балтимор», который сейчас находится на реконструкции, произошло около 5 утра. По материалам проверки у 20-летнего Антона Макарова произошел конфликт с дежурным по полку майором Ермолаевым, который прибыл для проверки суточного наряда. Срочник, по предварительной информации, взял на противопожарном щите топор и убил майора. Затем он забрал у него пистолет и застрелил прибежавшего на помощь водителя и еще одного солдата-срочника. Также был ранен еще один военнослужащий. СК возбудил дело по статьям «Убийство» и «Хищение боеприпасов».

