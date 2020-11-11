«Йокерит» перенёс матчи КХЛ из-за новой вспышки коронавируса в клубе

Хельсинкский хоккейный клуб «Йокерит» временно выбыл из строя. Как сообщили 11 ноября в пресс-службе ХК, игроки команды, которые сейчас находятся на карантине, получили положительные тесты на коронавирус.
Уточняется, что 8 и 9 ноября COVID-19 выявили у семи хоккеистов «Йокерита». Карантин членов команды, получивших отрицательный результат, закончится в конце текущей недели, после чего они смогут присоединиться к совместным тренировкам.
Tomorrow’s game vs. @MetallurgMgn is canceled and Saturday’s game vs. @hclokomotiv re-scheduled for Thursday next week.— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) November 11, 2020
Next game on Monday at home vs. @HCTraktor1947.#Jokerit #KHL pic.twitter.com/Wreb2rUUaL
«Джокеры» должны были сыграть в четверг, 12 ноября, в Магнитогорске, и в субботу, 14 ноября, в Ярославле. Субботний матч с «Локомотивом» перенесли на следующую неделю — он состоится в четверг, 19 ноября. А о судьбе встречи с «Металлургом» КХЛ сообщит позже.
Ближайшая игра состоится 16 ноября — хельсинкский клуб сыграет с челябинским «Трактором».
Текущей осенью «Йокерит» уже откладывал матчи со своим участием из-за ковида.