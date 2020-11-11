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11.11.2020 16:37
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«Йокерит» перенёс матчи КХЛ из-за новой вспышки коронавируса в клубе

Хельсинкский хоккейный клуб «Йокерит» временно выбыл из строя. Как сообщили 11 ноября в пресс-службе ХК, игроки команды, которые сейчас находятся на карантине, получили положительные тесты на коронавирус.

Уточняется, что 8 и 9 ноября COVID-19 выявили у семи хоккеистов «Йокерита». Карантин членов команды, получивших отрицательный результат, закончится в конце текущей недели, после чего они смогут присоединиться к совместным тренировкам.

«Джокеры» должны были сыграть в четверг, 12 ноября, в Магнитогорске, и в субботу, 14 ноября, в Ярославле. Субботний матч с «Локомотивом» перенесли на следующую неделю — он состоится в четверг, 19 ноября. А о судьбе встречи с «Металлургом» КХЛ сообщит позже.

Ближайшая игра состоится 16 ноября — хельсинкский клуб сыграет с челябинским «Трактором».

Текущей осенью «Йокерит» уже откладывал матчи со своим участием из-за ковида.

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