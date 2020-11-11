Черчесов назвал претендентов на место Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал замены в команде в связи с невызовом Артема Дзюбы. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в среду, 11 ноября, у наставника национальной команды есть немало вариантов.
«У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду. У нас еще сегодня день. Будем еще соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый свое что-то привносит. Надо давать возможность себя проявлять», — подчеркнул Черчесов.
7 ноября в Интернет слили видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. В то же время Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» в матче против «Краснодара», но без капитанской повязки, и принёс команде победу. После этого он прокомментировал видео: «Все мы грешны. Я во многом сам виноват в этом».