Черчесов назвал претендентов на место Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал замены в команде в связи с невызовом Артема Дзюбы. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в среду, 11 ноября, у наставника национальной команды есть немало вариантов.



«У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду. У нас еще сегодня день. Будем еще соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый свое что-то привносит. Надо давать возможность себя проявлять», — подчеркнул Черчесов.