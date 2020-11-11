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11.11.2020 16:10
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«Трусливое нападение». Взрыв произошел на церемонии с участием дипломатов Евросоюза в Саудовской Аравии

Самодельное взрывное устройство взорвалось во время церемонии, которая была приурочена к 102-летию со дня завершения Первой мировой войны.

«На немусульманском кладбище в Джидде произошел взрыв. Четверо получили легкие ранения», — рассказали 11 ноября агентству Reuters в греческой дипмиссии.

Министерство иностранных дел Франции также подтвердило нападение на церемонии, в которой принимали участие европейские дипломаты. «Трусливое нападение» с использованием взрывного устройства», — оценили ситуацию в посольстве Франции. Французские дипломаты призвали своих граждан в Саудовской Аравии проявить бдительность.

Управление связи правительства Саудовской Аравии не стало давать комментарии о произошедшем.

В Джидде 29 октября произошло и другое ЧП. Тогда злоумышленник напал на охранника французского посольства.

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