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11.11.2020 15:56
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Премьера спектакля Льва Додина «Братья Карамазовы»

16 и 17 ноября в Малом драматическом театре — Театре Европы состоится одна из самых долгожданных премьер последних двух сезонов — «Братья Карамазовы» (18+) в постановке Льва Додина.

Фото: Виктор, фото предоставлено театром

Первые показы «Братьев Карамазовых» должны были состояться еще прошлой осенью, затем — в апреле этого года, затем — уже в этом октябре, но вмешательство различных внешних обстоятельств сдвигало сроки премьеры. Даты 16 и 17 ноября выглядят окончательными, без вероятной отмены.

Первый раз Лев Додин работал над этим текстом Достоевского в 1983 году, выпустив совместный с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым спектакль в Учебном театре Театрального института. Работа над новой версией началась несколько лет назад и наконец подошла к ожидаемому финалу.

Уголовное происшествие и окружавшие его события в свое время позволили писателю создать хитросплетенную, замысловатую и психологически тонко выстроенную историю. Детективный сюжет соединяется с историей безграничной страсти и конкуренции отца и сына на почве любви. И все это служит фундаментом для главного — артикуляции идей о религии, свободе и морали. В пьесе Льва Додина, написанной по мотивам романа, наверняка найдется достаточно пространства для каждой из них.

Количество персонажей сокращено до семи: оставлены лишь ключевые. В ролях братьев задействованы опытнейший Игорь Черневич и молодые Станислав Никольский и Евгений Санников. В роли Грушеньки — и это настоящая неожиданность — на сцену выйдет Екатерина Тарасова. Елизавете Боярской досталась партия Катерины Ивановны. Непутевого папашу Федора Карамазова сыграет Игорь Иванов, а его бастарда Павла — Олег Рязанцев.

Сценографию создал Давид Боровский, постоянный соавтор художественного руководителя Малого драматического. Световую партитуру придумывал один из самых востребованных художников по свету — Дамир Исмагилов.

Начало в 19:00.

Наталия Эфендиева

Фото: Виктор, фото предоставлено театром

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