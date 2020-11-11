Настолько тонко, что фейк-ньюс. Нижегородского журналиста оштрафовали на 300 тысяч рублей за сложный юмор про коронавирус и РПЦ

Суд в Нижегородской области приговорил журналиста Александра Пичугина к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Поводом стал полный сарказма пост о коронавирусе. О решении суда 11 ноября сообщает Центр защиты прав СМИ.



Пичугина признали виновным по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Защита собирается обжаловать приговор.



Поводом для возбуждения уголовного дела о распространении фейк-ньюс стал пост в Telegram-канале «Сорокин хвост», опубликованный в апреле 2020 года. В нем говорилось, что в России проходит «спланированная акция по инфицированию смертельно опасной болезнью». Акция якобы развязана представителями конкретной организации, чьи имена, пароли и явки есть у представителей правоохранительных органов. Позже журналист уточнил, что имел в виду празднование Вербного воскресенья и массовое посещение храмов верующими, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

