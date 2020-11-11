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11.11.2020 15:55
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Настолько тонко, что фейк-ньюс. Нижегородского журналиста оштрафовали на 300 тысяч рублей за сложный юмор про коронавирус и РПЦ

Суд в Нижегородской области приговорил журналиста Александра Пичугина к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Поводом стал полный сарказма пост о коронавирусе. О решении суда 11 ноября сообщает Центр защиты прав СМИ.

Пичугина признали виновным по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Защита собирается обжаловать приговор.

Поводом для возбуждения уголовного дела о распространении фейк-ньюс стал пост в Telegram-канале «Сорокин хвост», опубликованный в апреле 2020 года. В нем говорилось, что в России проходит «спланированная акция по инфицированию смертельно опасной болезнью». Акция якобы развязана представителями конкретной организации, чьи имена, пароли и явки есть у представителей правоохранительных органов. Позже журналист уточнил, что имел в виду празднование Вербного воскресенья и массовое посещение храмов верующими, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (4)

Komarinsk2019
Шутка хорошая, а суд неправедный.
Oleg_I
Просто нет слов. 300 тысяч рублей за пошутить над идиотизмом власти, разрешающей верующим устраивать массовые мероприятия во время общего локдауна. Я не знаю, как это вообще комментировать. Это просто очередное пробитое днище.
тат2007amg
Церковь отделена от государства?
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