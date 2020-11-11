С рейса в Петербург из Воронежа сняли безмасочника. Пассажирам пришлось ждать, пока он приведет аргументы
Рейс авиакомпании «Победа» задержался в Воронеже из-за пассажира, который отказался надевать маску. Его вывели под одобрение и антисептическое амбре.
За происходящим в салоне самолета 11 ноября следили читатели «Фонтанки». Рейс должен был отправиться из Воронежа в 14.40. Сначала пассажира из 13-го ряда надеть маску попросила стюардесса, на что он ответил отказом. Девушки пытались мужчину уговорить хотя бы накинуть ее на нос, но уперлись в категоричное «Я не вижу объективных причин это делать».
Пока командир судна сообщал о задержке и обещал нагнать время в пути, в салон пришла полиция. Суть беседы читатель «Фонтанки» не слышал, но закончилась она тем, что мужчину сняли с рейса, о чем и просили томящиеся в ожидании пассажиры. После того как ковид-диссидент забрал свои вещи, его место обработали антисептиком. Борт отправился в небо с получасовой задержкой.
автор видео читатель «Фонтанки» Дмитрий