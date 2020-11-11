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11.11.2020 15:30
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С рейса в Петербург из Воронежа сняли безмасочника. Пассажирам пришлось ждать, пока он приведет аргументы

Рейс авиакомпании «Победа» задержался в Воронеже из-за пассажира, который отказался надевать маску. Его вывели под одобрение и антисептическое амбре.

За происходящим в салоне самолета 11 ноября следили читатели «Фонтанки». Рейс должен был отправиться из Воронежа в 14.40. Сначала пассажира из 13-го ряда надеть маску попросила стюардесса, на что он ответил отказом. Девушки пытались мужчину уговорить хотя бы накинуть ее на нос, но уперлись в категоричное «Я не вижу объективных причин это делать».

автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий

Пока командир судна сообщал о задержке и обещал нагнать время в пути, в салон пришла полиция. Суть беседы читатель «Фонтанки» не слышал, но закончилась она тем, что мужчину сняли с рейса, о чем и просили томящиеся в ожидании пассажиры. После того как ковид-диссидент забрал свои вещи, его место обработали антисептиком. Борт отправился в небо с получасовой задержкой.

автор видео читатель «Фонтанки» Дмитрий

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Комментарии (8)

Skazochny
Самоутвердиться за счёт применения неудобств окружающим, так себе затея...
260561981
имхо, из-за одного очкастого дег?нерата - лишние проблемы и нервы нормальным людям
ДЮрьевич
Есть правила полёта - их надо соблюдать
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