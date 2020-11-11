Нефть уже торгуется по 45 долларов, и рубль ей благодарен

Цена нефти Brent впервые с сентября поднялась выше 45 долларов за баррель. По состоянию на 13:30 мск 11 ноября цена январских фьючерсов на Brent повышалась почти на 4%, до 45,23 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 3,51 процента, до 42,81 доллара за бочку.



Тем временем аналитики видят предпосылки для дальнейшего роста котировок Brent. 11 ноября участники рынка ждут ежемесячного обзора нефтяного рынка от ОПЕК. А с 30 ноября по 1 декабря ожидается конференция ОПЕК+, где будут приниматься решения по квотам на будущий год.

