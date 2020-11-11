FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 15:16
0
Печать

Нефть уже торгуется по 45 долларов, и рубль ей благодарен

Цена нефти Brent впервые с сентября поднялась выше 45 долларов за баррель. По состоянию на 13:30 мск 11 ноября цена январских фьючерсов на Brent повышалась почти на 4%, до 45,23 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI — на 3,51 процента, до 42,81 доллара за бочку.

Тем временем аналитики видят предпосылки для дальнейшего роста котировок Brent. 11 ноября участники рынка ждут ежемесячного обзора нефтяного рынка от ОПЕК. А с 30 ноября по 1 декабря ожидается конференция ОПЕК+, где будут приниматься решения по квотам на будущий год.

Рубль на торгах уже укрепляется к иностранным валютам. Евро торгуется ниже 90 руб.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний