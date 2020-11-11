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11.11.2020 15:28
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В Петербурге малому бизнесу обещают гарантийную поддержку

Парламент Петербурга 11 ноября принял в первом чтении законопроект, который вводит гарантийную поддержку для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Автор документа, единоросс Александр Тетердинко, ссылается на новую редакцию федерального закона о развитии малого бизнеса в России. Он предложил вслед за Госдумой ввести в аналогичный городской закон гарантийную форму поддержки. Она должна улучшить малому бизнесу доступ к кредитным и другим финансовым ресурсам.

Депутат пояснил, что предпринимателям зачастую либо не удается получить кредит, либо его дают под большие проценты. Гарантия работающего в Петербурге фонда содействия кредитования малого бизнеса позволит предпринимателям иметь более широкие возможности для получения средств.

При этом фонд и сам выступает в качестве кредитора, а также поручителя. Инструмент гарантийной поддержки не будет идентичен уже действующему поручительству. Он позволяет получить гарантию не на всю требуемую предпринимателем сумму, а только на ее определенную часть, что делает систему более гибкой.

© Фонтанка.Ру

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