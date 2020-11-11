ВЦИОМ: Доллар США будет стоить 90 рублей не раньше, чем через год, верят россияне

Всероссийский центр общественного мнения опубликовал данные ощущений россиян об устойчивости национальной валюты с задержкой в две недели. Признания граждан РФ про валюты, в которых они хранят накопления, и их прогнозы по курсам доллара США опубликованы на сайте ВЦИОМ в среду, 11 ноября, хотя исследование было проведено ещё 25 октября. Осень 2020 года — «плохое» время для крупных покупок и получения кредитов, уверены 62% и 72% респондентов соответственно. Негативные ожидания от кредитных организаций заметно ниже. Сегодня лучше забрать деньги с банковских счетов — считает меньше половины участников исследования государственной службы социологии — 46%. При этом каждый третий россиянин (36%) полагает, что «сейчас свободные деньги лучше положить в банк».

Большинство россиян и этой осенью предпочитают хранить свои накопления в национальной валюте. 61% респондентов верен рублю. И это доля практически неизменна в течение года.

Фото: wciom.ru

В евро свои доходы хранят 6% россиян, что вдвое больше, чем осенью 2019 года. Доверие к долларам тоже выросло, но менее заметно. В мае 2020 года в «зелёной валюте» хранил свои накопления каждый двадцатый гражданин (5%). Сейчас доллары предпочитает уже 8% собеседников ВЦИОМ. За год на треть выросла доля тех, кто регулярно следит за курсом доллара, — с 15% в октябре 2019 года до 22% сегодня. Иногда проверяют курсы валют 41% респондентов. И лишь 37% этим совсем не интересуются. Прогнозировать курс доллара через три месяца готовы 61% граждан РФ, а через год менее половины — 46%. У тех, кто «видит будущее», среднее значение доллара в начале 2021 года достигает отметки 85 рублей. Те, кто уже готов говорить про осень 2021 года, полагают, что только тогда курс российского рубля упадёт до отметки 90 рублей за доллар США.

Фото: wciom.ru

В начале ноября курс рубля упал ниже психологической отметки в 80 рублей за доллар. Однако в дальнейшем рубль укрепился. Официальный курс ЦБ на 12 ноября — 76,20. В конце прошлой недели финансовый аналитик Степан Демура, комментируя «Фонтанке» влияние выборов президента США на курсы валют, заявил, что «если рубль пробивает вниз отметку 76, то ноябрь и декабрь будут спокойными». «Но если рубль не сможет пробить отметку в 76 вниз, то мы пойдём сильно вверх, куда-нибудь к 90. Такая вот вилочка в моих оценках стоит», — говорил 7 ноября эксперт, который в прошлом неоднократно предсказывал финансовые кризисы и взрывные скачки курсов валют.