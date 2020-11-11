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11.11.2020 14:37
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Собянин: Москва выйдет из пика пандемии через несколько месяцев, аргументов для смены стратегии развития города нет

Москва выйдет из пика пандемии коронавируса через несколько месяцев. Такие сроки 11 ноября назвал мэр столицы Сергей Собянин, пишет RT.

Власти рассчитывают, что осеннее обострение заболеваемости станет последним, выразил надежду Собянин. Также он отметил, что у Москвы нет ни одного аргумента, чтобы «менять стратегию развития города».

«Это проходящие истории — пандемии, эпидемии — это счётная история даже не лет, а месяцев. И я уверен, что через несколько месяцев и мы из этого пика пандемии выйдем», — сказал мэр.

С 13 ноября в Москве будут запрещены развлекательные, праздничные и просветительские мероприятия. Все студенты уйдут на дистант, а ночные заведения будут закрываться в 23:00.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Заткните уж рот всем этим собяниным. Какого он что-то прогнозирует, да ещё и публично озвучивает по медицинской части? Он что, имеет диплом врача ?
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