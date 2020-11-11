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11.11.2020 14:33
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Осенняя корректировка бюджета: Петербург добавил себе доходов и сократил дефицит

Доходная часть бюджета Петербурга в 2020 году увеличится на 36,2 млрд рублей, расходы подрастут на 24,6 млрд. Соответствующий законопроект 11 ноября депутаты Заксобрания приняли в первом чтении.

Документ депутатам представил вице-губернатор Эдуард Батанов. Он сообщил, что первая, весенняя, корректировка позволила «не дестабилизировать ситуацию в городе».

Дефицит бюджета, который по итогам весенних изменений возрос до 111,2 млрд, сократится до 99,6 млрд рублей.

Доходная часть бюджета увеличилась за счет налоговых поступлений: 534,8 млрд рублей против 513,7 млрд по итогам весенней корректировки. Неналоговая часть, наоборот, сократится на 3,2 млрд рублей — до 27,1 млрд. Кроме того, еще 18,3 млрд обеспечили безвозмездные поступления.

Батанов добавил, что в Смольном ожидают увеличения поступления налога на прибыль и НДФЛ. «Ко второму чтению будут уточняться доходы. Мы видим стабилизацию с поступлением доходов в третьем квартале, четвертый квартал нас, прямо скажем, радует», — заключил чиновник.

Расходы бюджета вырастут до 709,6 млрд рублей. Почти 18 млрд рублей — это средства федерального бюджета, из которых 6,4 млрд — на стимулирующие выплаты медикам и другим работникам, борющимся с коронавирусом, 4 млрд — на дополнительное финансирование бюджета Территориального фонда ОМС для финансового обеспечения медорганизаций в случае угрозы распространения опасных для жизни заболеваний, миллиард рублей — на Лиговский путепровод. Остальное пойдет на выплаты безработным, оплату коммунальных услуг ряду категорий граждан, бесплатное горячее питание для школьников начальных классов.

Напомним, в ноябре состоится второе чтение законопроекта о бюджете на 2021 год. На прошлой неделе была опубликована губернаторская поправка. Она увеличивает план по доходам на 28,2 млрд, до 651,7 млрд рублей. Расходы вырастут на 30,7 млрд, в частности, на социальную защиту. 604 млн рублей потратят на приобретение медицинского оборудования и 149 млн рублей — на высокотехнологичные операции на сердце для детей.

© Фонтанка.Ру

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