Путин: Управление ядерными силами должно быть простым, как автомат Калашникова. Российская система переживет ядерный удар
Россия смогла «значительно расширить аналитические и оперативные возможности систем управления стратегическими ядерными силами». Об этом 11 ноября заявил Владимир Путин, передает РИА Новости.
Президент сообщил, что в РФ создан новый состав системы управления ядерными силами. «Надо работать над живучестью системы управления ядерными силами даже в случае нанесения ядерного удара», — подчеркнул Путин. И добавил, что запас прочности нового пункта управления стратегическими силами будет «исключительно высоким».
«Системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова», — заявил президент России.
Лучше Калашникова по-прежнему ничего нет. Путин уверен: все системы управления ядерными арсеналами должны быть такими же "современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова". pic.twitter.com/BAB7jEE9KZ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 11, 2020