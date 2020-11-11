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11.11.2020 14:22
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Путин: Управление ядерными силами должно быть простым, как автомат Калашникова. Российская система переживет ядерный удар

Россия смогла «значительно расширить аналитические и оперативные возможности систем управления стратегическими ядерными силами». Об этом 11 ноября заявил Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент сообщил, что в РФ создан новый состав системы управления ядерными силами. «Надо работать над живучестью системы управления ядерными силами даже в случае нанесения ядерного удара», — подчеркнул Путин. И добавил, что запас прочности нового пункта управления стратегическими силами будет «исключительно высоким».

«Системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова», — заявил президент России.

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Комментарии (7)

Mikle776
Ой как хорошо! Президент меня успокоил, теперь три дня могу не кушать! А то все переживал, как же быть, если вдруг вражины ударят по нам ракетами, а мы ответить не сможем! Ведь несмотря на то что мы (россияне) попадем в рай, то очень хочется, чтобы вражины попали в ад! Как завещал великий вождь! А ведь 15-20 лет назад казалось, что все войны уже позади и все дружно пилили ядерные ракеты на металл... А оно вон как оказалось! Враги кругом!
Just4Fun
художественный фильм "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" Стэнли Кубрика вспомнился почему то )
вадики
Конечно сидеть в бункере и грозить всем ядреными ракетами легко это вам не с вирусом боротся
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