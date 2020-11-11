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11.11.2020 14:53
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Володин попытался объяснить, зачем нужен Госсовет. Чтобы «обсуждение развития страны» велось «с учетом мнения граждан»

Государственная дума приняла в первом чтении путинский законопроект о Госсовете. Документ был внесён президентом в парламент в середине октября.

«Госсовет необходим для России — страны с федеративным устройством. Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны. Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплен в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения», — цитирует сайт Госдумы 11 ноября разъяснения спикера Вячеслава Володина о необходимости этого документа.

Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы уверен, что Госсовет как коллегиальный орган глав российских регионов поможет их лучшей коммуникации.

«Они (главы регионов. — Прим. ред.) представляют разные политические партии, но в рамках Госсовета они будут обсуждать вопросы развития страны», — сказал Володин, напомнив, что новый конституционный орган возглавит президент России, который может вносить законодательные инициативы по итогам обсуждения на Госсовете.

Идея придания Госсовету «конституционного» статуса принадлежит Владимиру Путину, который вписал это в своих поправках к Основному закону. Эксперты предполагали, что Госсовет будет наделён особыми полномочиями, которые могут позволить сохранить Владимиру Путину власть в своих руках в случае оставления поста президента. Однако из итогового текста законопроекта это никак не следует. А в пакете поправок к Конституции предусмотрено «обнуление» президентских сроков для Путина.

Госсовет существует в России уже 20 лет как орган, объединяющий спикеров обеих палат парламента, полпредов президента, глав высших органов исполнительной власти и глав российских регионов. Он появился по указу Владимира Путина незадолго до реформы Совета Федерации как палаты российского парламента, где до этого заседали лично губернаторы и президенты субъектов Федерации.

Фото: kremlin.ru

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Комментарии (6)

Урус-Баши
@с учетом мнения граждан@
1.Олигархулы тоже граждане. Неужели их мнение ещё не учтено? Что осталось неучтённого?
2.Продолжает держать всех за неумных. Уйдите совсем в свои заграничные особняки, тогда, может, лучше будет оставшимся. Конечно, если не нагадить напоследок.
***_555
Товарищи Слюньков, Воротников и другие ответственные лица...
Alex001
"входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения"

Мнения руководителей регионов. Про мнение граждан ни слова.
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