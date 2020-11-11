В четверг, 12 ноября, утром и днём в Санкт-Петербурге местами ожидается туман, предупреждает городское ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Завтра, по прогнозам синоптиков, будет не только туманно, но и пасмурно: вероятны дожди. При этом очень тепло для середины ноября — плюс 4–6 градусов.
Туман в последние дни зачастил в Петербург. Он накрывал отдельные районы города 30 октября и 1 ноября, в Приморском районе им любовались 9 ноября.
Спасатели напоминают, что автомобилистам лучше любоваться туманом из дома. «Главное и самое надёжное правило, касающееся езды в туманную погоду, заключается в том, что при наличии возможности воздержаться от поездки в тумане лучше всего использовать такую возможность», — отмечается в сообщении МЧС. Если вы за рулём попали в туман внезапно, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием, поэтому сбрасывайте газ: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.