В четверг, 12 ноября, утром и днём в Санкт-Петербурге местами ожидается туман, предупреждает городское ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Завтра, по прогнозам синоптиков, будет не только туманно, но и пасмурно: вероятны дожди. При этом очень тепло для середины ноября — плюс 4–6 градусов.

Туман в последние дни зачастил в Петербург. Он накрывал отдельные районы города 30 октября и 1 ноября, в Приморском районе им любовались 9 ноября.