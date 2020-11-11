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11.11.2020 14:12
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Суд обязал участника Pussy Riot заплатить за поздравление президента. Полиции оно не понравилось

Акция с радужными флагами в день рождения президента обернулась для участника панк-группы Pussy Riot административным штрафом. Басманный суд Москвы оценил её 11 ноября.

Как сообщает правозащитный проект «Апология протеста», Василия Крестьянинова признали виновным в нарушении правил проведения митинга и наказали на 15 тысяч рублей. Это средняя сумма штрафа, предусмотренная частью 5 статьи 20.2 КоАП.

Крестьянинову припомнили акцию, которую Pussy Riot устроила 7 октября. В 68-й день рождения Владимира Путина активисты вывесили радужные флаги на «главных символах российской государственности»: зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД «Басманный». Участники требовали, в частности, легализации однополых браков.

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