Правозащитников лишат работы за иностранное гражданство и не согласованные с властями программы. Поправки уже в Госдуме

Поправки, в частности, расширяют понятие «иностранный агент» для НКО. Предлагается автоматически записывать в иноагенты те организации, где бенефициар — иностранец или человек без гражданства. Под определение такого человека подпадает «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия».

Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму поправки в закон «О некоммерческих организациях», которые расширяют основания для проверок и ликвидации НКО. Документ опубликован 11 ноября на сайте нижней палаты Федерального собрания.

При этом НКО с иностранцем в списке руководителей будет обязано предварительно согласовывать с властями свои программы, а работать таким организациям в жилых помещениях запрещается.



Расширяется и список оснований для проведения внеплановых проверок НКО. Правительство предлагает сделать легальными проверки, если есть информация о сотрудничестве НКО с организациями, которые признаны «нежелательными на территории РФ». Сегодня в списке на сайте Минюста таких организаций 29.



Причём сообщать о подозрениях в компетентные органы могут как госорганы и организации, так и рядовые граждане. Неисполнение требований ведёт к ликвидации НКО.



«Внесение соответствующих изменений в законодательство обусловлено необходимостью совершенствования законодательства РФ о НКО, выполняющих функции иностранного агента… в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства», — сказано в пояснительной записке к документу.



«Эти меры принимаются как в связи с еще большим закрытием государства, так и с желанием тотального контроля государственных органов за организациями гражданского общества, подавления плюрализма и установления полной зависимости от произвольных решений государства», — комментирует законопроект старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев.

