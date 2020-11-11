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11.11.2020 13:38
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На Крите смывает деревни, машины уносит в море

Сильные ливни обрушились на этой неделе на остров Крит. Дороги разрушены, целые кварталы оказались под водой. Бурлящий поток унёс в море десятки автомобилей и более мелкие объекты, например телефонные будки и мебель, разрушил стены домов. Люди спасались от прибывающей воды на крышах домов, некоторых едва успели вытащить из машин.

Как сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на греческий государственный телеканал ERT-1, огромный ущерб нанесён области Херсонисос, его ещё только предстоит оценить. «Убытки от наводнения не поддаются подсчету, так как все утонуло под тоннами грязи, — передаёт телеканал. — В пожарную службу в районе Херсонисоса поступило 450 обращений за помощью, были спасены 78 человек».

Издание Voanews пишет, что самые тяжёлые последствия непогоды — в местах восточнее от Ираклиона. В небольших городах и деревнях закрыты школы, жителям советуют не выходить из домов. При этом, по данным властей, информации о пострадавших и погибших нет.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Службы спасения работали на пределе возможностей. Многие не могли самостоятельно выбраться из собственных квартир и автомобилей. «Ущерб просто огромный. Мы обратились за помощью к пожарным, а нам сказали: ждите своей очереди. Сколько лет здесь живу, но ни разу не видел ничего подобного. Поверить не могу. Творится что-то невероятное. Началось в четыре утра вчера и шло по нарастающей», — цитирует местного жителя «Первый севастопольский».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди в регионе продолжатся.

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Комментарии (3)

Coulthard
Мой любимый район острова. Надеюсь, "аквариум" не пострадал, с душой у них там всё сделано, и как-то по-домашнему.
Pilat
Жаль, хороший был остров для отдыха.
Особенно Матала.
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