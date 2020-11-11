Сильные ливни обрушились на этой неделе на остров Крит. Дороги разрушены, целые кварталы оказались под водой. Бурлящий поток унёс в море десятки автомобилей и более мелкие объекты, например телефонные будки и мебель, разрушил стены домов. Люди спасались от прибывающей воды на крышах домов, некоторых едва успели вытащить из машин.

Как сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на греческий государственный телеканал ERT-1, огромный ущерб нанесён области Херсонисос, его ещё только предстоит оценить. «Убытки от наводнения не поддаются подсчету, так как все утонуло под тоннами грязи, — передаёт телеканал. — В пожарную службу в районе Херсонисоса поступило 450 обращений за помощью, были спасены 78 человек».