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11.11.2020 13:27
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Поставщика рыбы поймали на браконьерстве в Финском заливе. Рассчитаться за каждую салаку он должен с ФСБ

Рыбалка в Финском заливе закончилась для бригадира продовольственной компании судом и штрафом. Он браконьерствовал под видом работы, но был застигнут пограничниками.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 ноября, погрануправление ФСБ по Петербургу и области выставило счёт Игорю Величко через Красносельский районный суд. Величко поймали в акватории Финского залива 23 мая за выловом балтийской сельди.

Рыбак оказался бригадиром, который отвечает за вылов рыбы в ИП «Бычков Г. Г.», однако документов на добычу именно салаки у него не нашлось. Что не помешало ему наловить под 30 кг балтийской сельди. Пограничники насчитали 1200 штук и потребовали оплатить каждую.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с Величко по 82 рубля за каждую рыбину. Погрануправлению ФСБ он должен 98 тысяч 400 рублей.

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Комментарии (2)

2 ударная
не срослось...
2 ударная
И рыбку сьесть и на санках покататься...
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