Поставщика рыбы поймали на браконьерстве в Финском заливе. Рассчитаться за каждую салаку он должен с ФСБ
Рыбалка в Финском заливе закончилась для бригадира продовольственной компании судом и штрафом. Он браконьерствовал под видом работы, но был застигнут пограничниками.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 ноября, погрануправление ФСБ по Петербургу и области выставило счёт Игорю Величко через Красносельский районный суд. Величко поймали в акватории Финского залива 23 мая за выловом балтийской сельди.
Рыбак оказался бригадиром, который отвечает за вылов рыбы в ИП
Суд удовлетворил требования истца и взыскал с Величко по 82 рубля за каждую рыбину. Погрануправлению ФСБ он должен 98 тысяч 400 рублей.