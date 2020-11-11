Поставщика рыбы поймали на браконьерстве в Финском заливе. Рассчитаться за каждую салаку он должен с ФСБ

Рыбалка в Финском заливе закончилась для бригадира продовольственной компании судом и штрафом. Он браконьерствовал под видом работы, но был застигнут пограничниками.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 ноября, погрануправление ФСБ по Петербургу и области выставило счёт Игорю Величко через Красносельский районный суд. Величко поймали в акватории Финского залива 23 мая за выловом балтийской сельди.

