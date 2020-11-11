Водитель «Лады», «под кайфом» влетевший в столб на Приморском и погубивший пассажира, отправится в колонию

Как сообщает 11 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, авария произошла 19 августа 2019 года на автодороге 41А-082 Зеленогорск — Приморск — Выборг. Подсудимый, как было установлено, управлял автомобилем LADA Largus, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В Петербурге вынесли приговор по делу о ДТП, произошедшем в Курортном районе летом 2019 года. Водитель под веществами врезался в столб, и его пассажир получил серьезные травмы, оказавшиеся в итоге смертельными.

Двигаясь по Приморскому шоссе от Молодежного в сторону Морской улицы в поселке Смолячково на скорости порядка 70–80 км/ч, при проезде левого закругления дороги он не удержал автомобиль. Машину занесло, она пересекла двойную сплошную, затем встречную полосу, вылетела на обочину и врезалась в опору уличного освещения. В результате пассажир «Лады» получил тяжелые травмы и утром 20 сентября скончался в больнице.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчина свою вину полностью признал и в содеянном раскаялся.

Зеленогорский районный суд Петербурга признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишению прав на 2 года. Также суд взыскал с виновника ДТП в пользу двух потерпевших 981 300 рублей и 900 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, судебных расходов и расходов на погребение.