Отследив перемещения 98 млн человек, учёные выяснили, где чаще всего заражаются ковидом

Результаты исследования опубликовал 10 ноября Bloomberg . Учёные изучили перемещения 98 миллионов американцев с марта по май 2020 год, используя данных сотовых операторов, и составили карту. Отмечалось, куда и откуда передвигались люди, как долго они оставались в каждой точке, сколько ещё народу там было. Затем эту информацию объединили с данными о количестве случаев заболевания COVID-10 и о том, как распространяется вирус. В итоге была создана модель заражения. Она показала, что чаще всего люди заражаются в ресторанах, спортзалах и отелях.

На основе этой модели можно предположить самые опасные варианты развития событий. Например, в Чикаго снятие ограничений для общепита способно спровоцировать почти 600 тысяч новых заражений. А снижение посещаемости ресторанов до 20 % в этом городе, предположительно, сократит число заражений более чем на 80 %. При этом заведения потеряли бы всего 42 % клиентов, так как ограничения следовало бы применять только в пиковые часы.

В Майами, согласно модели, распространение коронавируса достигло пика в то время, когда в городе начались «дикие весенние пляжные вечеринки». А когда вступили в силу ограничения, заболеваемость пошла на спад.

В целом, отмечают учёные, модель доказывает, что в тотальном локдауне большого смысла нет, частичные ограничения достаточно эффективны.

По данным ВОЗ, пандемия коронавируса в мире набирает обороты. Число заболевших за минувшую неделю выросло более чем на 3,6 миллиона человек, это самый высокий показатель с начала пандемии. В Петербурге — рекордные цифры по заболеваемости и смертности.