В Петербурге появилась трасса уровня гонок «Формулы-1»

Петербургская гоночная трасса «Игора Драйв» официально сможет проводить этапы самого престижного гоночного чемпионата — «Формулы-1». Как заявили «Фонтанке» в среду, 11 ноября, в пресс-службе автоспортивного комплекса, это стало возможным после того, как шоссейно-кольцевая трасса «Игоры Драйв» получила омологацию (усовершенствование для получения согласования от официальной организации) Международной автомобильной федерации (FIA) — Grade 1.



«В процессе подготовки были установлены специальные защитные барьеры TecPro. Комиссия FIA посетила комплекс «Игора Драйв» в сентябре, после чего приняла решение о присвоении автодрому лицензии высочайшего уровня. Шоссейно-кольцевая трасса «Игора Драйв» стала третьей в России с омологацией Grade 1», — заявили в пресс-службе.

