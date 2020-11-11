В Петербурге появилась трасса уровня гонок «Формулы-1»

Петербургская гоночная трасса «Игора Драйв» официально сможет проводить этапы самого престижного гоночного чемпионата — «Формулы-1». Как заявили «Фонтанке» в среду, 11 ноября, в пресс-службе автоспортивного комплекса, это стало возможным после того, как шоссейно-кольцевая трасса «Игоры Драйв» получила омологацию (усовершенствование для получения согласования от официальной организации) Международной автомобильной федерации (FIA) — Grade 1.
«В процессе подготовки были установлены специальные защитные барьеры TecPro. Комиссия FIA посетила комплекс «Игора Драйв» в сентябре, после чего приняла решение о присвоении автодрому лицензии высочайшего уровня. Шоссейно-кольцевая трасса «Игора Драйв» стала третьей в России с омологацией Grade 1», — заявили в пресс-службе.
Две другие трассы уровня Grade 1 расположены в Сочи, где проходит Гран-при России, и в Подмосковье (Moscow Raceway).
Ранее сообщалось, что на «Игоре Драйв» может пройти чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
Автодром «Игора Драйв» открылся в 2019 году под поселком Сосново. Ранее «Фонтанка» писала о том, что шум гоночных автомобилей мешает местным жителям. Однако Роспотребнадзор не выявил превышения уровня шума.