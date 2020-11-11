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11.11.2020 12:41
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В Петербурге появилась трасса уровня гонок «Формулы-1»

Петербургская гоночная трасса «Игора Драйв» официально сможет проводить этапы самого престижного гоночного чемпионата — «Формулы-1». Как заявили «Фонтанке» в среду, 11 ноября, в пресс-службе автоспортивного комплекса, это стало возможным после того, как шоссейно-кольцевая трасса «Игоры Драйв» получила омологацию (усовершенствование для получения согласования от официальной организации) Международной автомобильной федерации (FIA) — Grade 1.

«В процессе подготовки были установлены специальные защитные барьеры TecPro. Комиссия FIA посетила комплекс «Игора Драйв» в сентябре, после чего приняла решение о присвоении автодрому лицензии высочайшего уровня. Шоссейно-кольцевая трасса «Игора Драйв» стала третьей в России с омологацией Grade 1», — заявили в пресс-службе.

Две другие трассы уровня Grade 1 расположены в Сочи, где проходит Гран-при России, и в Подмосковье (Moscow Raceway).

Ранее сообщалось, что на «Игоре Драйв» может пройти чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Автодром «Игора Драйв» открылся в 2019 году под поселком Сосново. Ранее «Фонтанка» писала о том, что шум гоночных автомобилей мешает местным жителям. Однако Роспотребнадзор не выявил превышения уровня шума.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

monch
Отличная новость!
264033441
Очень интересно, чем гордятся создатели этого шедевра автоспортивного искусства на фоне того, что местные дачники, а также те, кто проживает в районе 67-69 км и Сосново, не могут ни насладиться тишиной загородной жизни, ни просто отдохнуть в законные выходные.
Очень интересно, с чьего молчаливого попустительства осуществлен столь бездарный с точки зрения акустики проект шумозащиты (если он вообще существует и воплощен в жизнь).
Очень интересно, кто подписывает бумаги, подтверждающие, что уровень шума в окрестностях, густонаселенных живыми, настоящими людьми, не превышает допустимые значения.

Вы там в себе вообще, сильные мира сего? Займитесь шумозащитой и не позорьтесь. Дайте людям нормально жить в родных и любимых местах и наслаждаться природой, а не круглогодичным воем моторов.
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