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11.11.2020 12:36
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В Петербурге привили от гриппа более 2 млн человек

В Петербурге прививки от гриппа сделали 40 % горожан. Об этом 11 ноября во время выступления в Заксобрании рассказал «медицинский» вице-губернатор Олег Эргашев, передает корреспондент «Фонтанки».

Чиновник привел данные, что прививки сделали 2 млн 63 тыс. петербуржцев, это 40 % населения. Эргашев подчеркнул, что в конце ноября планируют довести показатель до 55 %, в идеале — до установленных планом 60 %. Всего должны быть привиты 3 млн 240 человек.

Ранее предполагалось, что достичь этого показателя планировалось до конца октября. «Фонтанка» подробно рассказывала, как проходит вакцинация в городе.

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