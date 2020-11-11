В Петербурге привили от гриппа более 2 млн человек

В Петербурге прививки от гриппа сделали 40 % горожан. Об этом 11 ноября во время выступления в Заксобрании рассказал «медицинский» вице-губернатор Олег Эргашев, передает корреспондент «Фонтанки».



Чиновник привел данные, что прививки сделали 2 млн 63 тыс. петербуржцев, это 40 % населения. Эргашев подчеркнул, что в конце ноября планируют довести показатель до 55 % , в идеале — до установленных планом 60 % . Всего должны быть привиты 3 млн 240 человек.

Ранее предполагалось, что достичь этого показателя планировалось до конца октября. «Фонтанка» подробно рассказывала, как проходит вакцинация в городе.