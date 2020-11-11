На российских дорогах хотят сделать «шиканы». Для безопасности пешеходов подготовили новый ГОСТ

В дорожном государственном стандарте в России появится термин из «Формулы-1». РосдорНИИ по заказу Министерства транспорта подготовил проект нового ГОСТа с требованиями к безопасности пешеходов. В нем предусмотрено появление на дорогах «шиканов», меры по «успокоению движения» автомобилей и механизм «конфликтного регулирования».

Как сообщает 11 ноября издание «Коммерсантъ», ознакомившееся с содержанием документа, новый ГОСТ впервые прописывает условия, при которых можно делать нерегулируемый пешеходный переход на четырехполосной дороге. Для этого интенсивность трафика на участке не должна превышать 12 тысяч машин в сутки, а скорость — быть менее 60 км/ч. Также необходимы дополнительное освещение и «приподнятая разделительная полоса». В случае двух- или трехполосных дорог суточный трафик может быть выше 15 тысяч машин.

В местах с нерегулируемыми «зебрами» документ также рекомендует ограничивать скорость движения в жилых зонах до 20 км/ч, на двухполосных дорогах — до 30 км/ч, а на четырехполосных в жилых районах и на магистральных улицах — до 40 км/ч. А при повышенном риске ДТП предписывается ставить камеры. Среди нововведений в ГОСТе появились Z-образные переходы через островок безопасности и ограждения, аналогичные переходам через железные дороги, а также меры по «успокоению движения» автомобилей для снижения скорости транспортного потока. Предполагается принудительно сужать проезжую часть зигзагообразной разметкой по краям, парковочными местами, уменьшением ширины полос и направляющими островками, которые изменят траекторию движения транспорта. Для последнего в ГОСТе использовали термин «шиканы» — в «Формуле-1» так называют связку из поворотов на прямой трассе, которая заставляет сбросить скорость. Применять его разрешается на односторонних улицах либо на двусторонних при трафике не более 500 машин в сутки и без примыканий и выездов.