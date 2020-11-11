Старинный флакон для духов, награды Первой мировой и старинные монеты нашли в багаже мужчины, выезжавшего в Словакию
Таможенники на российско-латвийской границе нашли в багаже у россиянина, проживающего в Словакии, антикварные ценности.
Как сообщает пресс-служба Псковской таможни 11 ноября, не попали в декларацию медали, ордена, значки, жетоны, нагрудные знаки времен Первой и Второй мировых войн, а также старинные предметы быта.
Сам мужчина уверял, что купил все в России и не догадывался, что предметы могут принадлежать к объектам культурного наследия.
Однако эксперты уверены, что как минимум 27 предметов из его багажа являются культурными ценностями.
«Среди них: немецкое овальное блюдо конца XIX — начала XX вв., флакон для духов, 2 фрагмента амфор, являющихся объектами движимой части археологического наследия, два почетных креста Первой мировой войны, войсковой крест Карла, две медали «За Зимнюю кампанию на Востоке 1941–1942 гг.», штурмовой пехотный знак 1-й степени, знак «За танковую атаку», личные жетоны, памятная медаль в честь 50-летия правления Франца Иосифа, кокарды и другие предметы фалеристики», — сообщает таможня.
Рыночная стоимость незаконно вывозимых предметов, подсчитали в ведомстве, превысила 190 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия.