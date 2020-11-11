Таможенники на российско-латвийской границе нашли в багаже у россиянина, проживающего в Словакии, антикварные ценности.



Как сообщает пресс-служба Псковской таможни 11 ноября, не попали в декларацию медали, ордена, значки, жетоны, нагрудные знаки времен Первой и Второй мировых войн, а также старинные предметы быта.



Сам мужчина уверял, что купил все в России и не догадывался, что предметы могут принадлежать к объектам культурного наследия.