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11.11.2020 12:15
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Эргашев не стал прямо отвечать на вопрос о планах Смольного в случае дальнейшего роста заболевания COVID-19

Эргашев не стал прямо отвечать на вопрос о планах Смольного в случае дальнейшего роста заболевания COVID-19.

Петербург должен пройти пандемию коронавируса так, чтобы не пострадала экономика города, но меры вводит Роспотребнадзор. Об этом 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев во время выступления в Заксобрании заявил в ответ на вопрос о конкретных планах Смольного по борьбе с пандемией, передает корреспондент «Фонтанки».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Беспартийный депутат Максим Резник поинтересовался, какие конкретно карантинные меры будут приняты правительством в случае, если рост заболеваемости не прекратится, в частности — что будет с работой школ, кафе, театров.

На это чиновник напомнил, что меры вводятся не правительством, а в первую очередь постановлением главного санитарного врача. «Мы должны пройти [пандемию] таким образом, чтобы экономика Петербурга не пострадала», — сказал Эргашев.

Параллельно с новостями из Москвы о ряде новых коронавирусных ограничений высказались и петербургские власти, но пока в предположительном ключе. По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, город пока держит коронавирусный удар, но если заболевших меньше не станет, то экономические соображения уйдут на второй план.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

pregatus
Ну действительно, не холопье это дело планы боярев знать.
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