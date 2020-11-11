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11.11.2020 12:06
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В Петербурге расследуют интернациональную аферу почти на 8 млн. Иностранец потерял их на парфюме

Обрусевший гражданин Китая решил заработать на разнице в ценах на косметику и вложил почти восемь миллионов рублей в подарочные сертификаты. Заготовленное для перепродажи соотечественникам оказалось пустышкой, но полиция нашла с кого спросить за обманутого иностранца.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, жертвой мошенников стал 49-летний приезжий из Китая, который получил вид на жительство в России и обосновался на Московском проспекте. Неделю назад он договорился купить с рук подарочные сертификаты «Рив Гош», которые планировал с накруткой перепродать туристам с родины.

Сделка состоялась в восемь вечера четвёртого ноября на Новочеркасском проспекте, 28. Иностранец получил от незнакомца пачку сертификатов, сам передал 7 миллионов 845 тысяч рублей и уже было подсчитывал прибыль, но при последующей проверке данных карт выяснилось, что денег на них нет.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве и 9 ноября задержали подозреваемых. Из квартиры на Московской в отдел увезли 31-летнего жителя Всеволожска. Его предполагаемого подельника нашли на Комендантском проспекте — это 34-летний гражданин Алжира. Оба задержаны на двое суток.

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Комментарии (1)

artistdmisha
Ну прям смешно, карточки РивГош😆 А смелости признаться, что обналом занимались не хватило китайцу 👍🏻
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