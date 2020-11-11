В Петербурге расследуют интернациональную аферу почти на 8 млн. Иностранец потерял их на парфюме

Обрусевший гражданин Китая решил заработать на разнице в ценах на косметику и вложил почти восемь миллионов рублей в подарочные сертификаты. Заготовленное для перепродажи соотечественникам оказалось пустышкой, но полиция нашла с кого спросить за обманутого иностранца.



Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, жертвой мошенников стал 49-летний приезжий из Китая, который получил вид на жительство в России и обосновался на Московском проспекте. Неделю назад он договорился купить с рук подарочные сертификаты «Рив Гош», которые планировал с накруткой перепродать туристам с родины.

