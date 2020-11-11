Человеческий фактор. В Ростехе заявили, что пожары в стационарах Петербурга и Москвы произошли не из-за проблем с аппаратами ИВЛ
Подходы к использованию ИВЛ в период пандемии стали причиной возгорания в больнице Святого Георгия в Петербурге, где погибли 6 человек, и в 50-й больнице Москвы, где скончалась пенсионерка, уверены в Ростехе.
Как сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на первого замглавы Ростеха Владимира Артякова, пожары возникли не из-за конструктивных особенностей аппаратов.
«На сегодняшний день все специалисты, которые исследовали этот случай, говорят о том, что причина этого пожара не заключалась в работе именно этого ИВЛ «Авента-М». Причины были в другом, поэтому мы можем уверенно сказать, что наш аппарат эксплуатируется эффективно», — заявил он.
Артяков уверен, что во время массовой госпитализации пациентов с коронавирусом весной 2020 года не все смогли четко следовать инструкции по использованию аппарата.
«Причины были в подходах к использованию аппаратов», — считает Артяков.
«Авента-М» производится на базе входящего в Ростех предприятия АО «Уральский приборостроительный завод». Артяков заявил, что сейчас компания продолжает плановые поставки ИВЛ. На данный момент контракты исполнены на
После пожара в Петербурге Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля, на территории РФ. Как сообщает «Доктор Питер» 11 ноября, ведомство сообщает о том, что «Уральский приборостроительный завод» в течение семи лет не уведомлял Росздравнадзор об изменениях (а их было 900), которые вносил в конструкцию аппарата. Ведомство устроило внеплановую проверку и выявило множество нарушений. Аппараты ИВЛ, которые поставляли в больницы Москвы и Петербурга, экспертиза признала опасными для жизни.
Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Изначально сообщалось о пяти погибших, затем стало известно о еще одной жертве возгорания. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».