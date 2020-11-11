Человеческий фактор. В Ростехе заявили, что пожары в стационарах Петербурга и Москвы произошли не из-за проблем с аппаратами ИВЛ

Подходы к использованию ИВЛ в период пандемии стали причиной возгорания в больнице Святого Георгия в Петербурге, где погибли 6 человек, и в 50-й больнице Москвы, где скончалась пенсионерка, уверены в Ростехе.



Как сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на первого замглавы Ростеха Владимира Артякова, пожары возникли не из-за конструктивных особенностей аппаратов.



«На сегодняшний день все специалисты, которые исследовали этот случай, говорят о том, что причина этого пожара не заключалась в работе именно этого ИВЛ «Авента-М». Причины были в другом, поэтому мы можем уверенно сказать, что наш аппарат эксплуатируется эффективно», — заявил он.

