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11.11.2020 11:59
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Человеческий фактор. В Ростехе заявили, что пожары в стационарах Петербурга и Москвы произошли не из-за проблем с аппаратами ИВЛ

Подходы к использованию ИВЛ в период пандемии стали причиной возгорания в больнице Святого Георгия в Петербурге, где погибли 6 человек, и в 50-й больнице Москвы, где скончалась пенсионерка, уверены в Ростехе.

Как сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на первого замглавы Ростеха Владимира Артякова, пожары возникли не из-за конструктивных особенностей аппаратов.

«На сегодняшний день все специалисты, которые исследовали этот случай, говорят о том, что причина этого пожара не заключалась в работе именно этого ИВЛ «Авента-М». Причины были в другом, поэтому мы можем уверенно сказать, что наш аппарат эксплуатируется эффективно», — заявил он.

Артяков уверен, что во время массовой госпитализации пациентов с коронавирусом весной 2020 года не все смогли четко следовать инструкции по использованию аппарата.

«Причины были в подходах к использованию аппаратов», — считает Артяков.

«Авента-М» производится на базе входящего в Ростех предприятия АО «Уральский приборостроительный завод». Артяков заявил, что сейчас компания продолжает плановые поставки ИВЛ. На данный момент контракты исполнены на 80 %. По соглашению с Минпромторгом поставлены 5,4 тыс. аппаратов, и еще 4,2 тыс. — по соглашениям с регионами.

После пожара в Петербурге Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля, на территории РФ. Как сообщает «Доктор Питер» 11 ноября, ведомство сообщает о том, что «Уральский приборостроительный завод» в течение семи лет не уведомлял Росздравнадзор об изменениях (а их было 900), которые вносил в конструкцию аппарата. Ведомство устроило внеплановую проверку и выявило множество нарушений. Аппараты ИВЛ, которые поставляли в больницы Москвы и Петербурга, экспертиза признала опасными для жизни.

Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Изначально сообщалось о пяти погибших, затем стало известно о еще одной жертве возгорания. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ «Авента-М», который собирают дочерние структуры Ростеха. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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Комментарии (6)

Skazochny
Скажите им что нибудь, сказал чемезов глядя пустыми глазами на Кремль из хаты за 5 млрд рублей украденных у российского народа.
Wm_destroy
Несколькими часами ранее - "Росздравнадзор признал горевшие в больнице Петербурга аппараты ИВЛ опасными для жизни". Вообще перестал что-то понимать...
Anatolevich
Как можно верить своим бесстыжим глазам, а не честному слову?!
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