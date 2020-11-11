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11.11.2020 12:47
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В «Артмузе» дадут практические советы писателям, иллюстраторам и авторам комиксов

В воскресенье, 15 ноября, в галерее «Артмуза» состоится литературно-издательский форум «Авторизация». В этом году он пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн. Лекции обо всем, что касается литературы, а также вопроса «как попасть в издательство», стартуют в 11:00. Вход свободный. (16+)

Фото: pixabay.com/

В офлайн-программу вошла лекция «Как писать, чтобы издавали» от главного редактора «Астрель-СПб» Александра Прокоповича, встреча с главой издательства комиксов «Бумкнига» Дмитрием Яковлевым, также организаторы предлагают послушать о детской литературе в России, спикером станет представитель издательства «Самокат» Нина Максимова. О small press и работе книжных магазинов расскажет совладелица книжного «Все свободны» Любовь Беляцкая. О том, каково быть автором комиксов, прочитает лекцию создательница истории «Сурвило» Ольга Лаврентьева.

В онлайн-программе — лекция продюсера фестиваля книжной иллюстрации «Морс» Анны Чефрановой, встреча с писателем Шамилем Идиатуллиным и другие.

Ознакомиться с полной программой, выбрать интересующее мероприятие и зарегистрироваться на него можно по ссылке. Все офлайн-события пройдут в галерее «Артмуза» на 13-й линии В.О., 70. При себе необходимо иметь маску и перчатки. Мероприятие проходит бесплатно.

Елена Васильева

Фото: pixabay.com/

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