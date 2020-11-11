РИА Новости: Игорь Артемьев уходит в помощники Мишустина. «Фонтанка» писала, что главу ФАС сменит экс-вице-губернатор Петербурга

Нынешний глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев после ухода со своей должности станет помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом 11 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.



Выходец из Петербурга Артемьев возглавлял ФАС 16 лет. Как писала ранее «Фонтанка», основным кандидатом ему на смену считается уже бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. Сегодня Смольный официально сообщил об отставке чиновника — временно его функции будет исполнять другой вице-губернатор — Максим Соколов. Источники РИА Новости подтверждают информацию о назначении Шаскольского в ФАС.

