Меха и запчасти возил военный на транспортном самолете из Калининграда в Петербург. Суд оценил предприимчивость в 2,5 года колонии
Бывший военнослужащий получил срок в колонии по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Капитан на военно-транспортном самолете возил грузы из Калининграда в Петербург и Москву.
О приговоре 11 ноября сообщает Следственный комитет России. Военное следственное управление СКР по Балтийскому флоту установило, что грузы на самолете Ан-26 Юрий Абрамов возил с 9 апреля по 4 августа 2018 года. Для этого он организовал для двух фирм, которые торговали мехами и запчастями, пропуск на территорию военного аэродрома в Черняховске.
«После доставки груза к самолету Абрамов при помощи членов экипажа организовывал его погрузку, незаконную воздушную перевозку на военные аэродромы Петербурга и Москвы, после чего груз передавали покупателям», — говорится в сообщении.
Услуги военный оказывал не бесплатно и заработал таким образом 1,3 млн рублей.
«Уголовные дела в отношении директоров коммерческих организаций выделены в отдельное производство, а в отношении сослуживцев осужденного прекращены в связи с деятельным раскаянием», — добавили в СК.
Калининградский гарнизонный военный суд приговорил Абрамова к лишению свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении и конфискации денежных средств в размере 1 миллиона 355 тысяч рублей.