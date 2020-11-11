FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 11:53
2
Печать

Меха и запчасти возил военный на транспортном самолете из Калининграда в Петербург. Суд оценил предприимчивость в 2,5 года колонии

Бывший военнослужащий получил срок в колонии по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Капитан на военно-транспортном самолете возил грузы из Калининграда в Петербург и Москву.

О приговоре 11 ноября сообщает Следственный комитет России. Военное следственное управление СКР по Балтийскому флоту установило, что грузы на самолете Ан-26 Юрий Абрамов возил с 9 апреля по 4 августа 2018 года. Для этого он организовал для двух фирм, которые торговали мехами и запчастями, пропуск на территорию военного аэродрома в Черняховске.

«После доставки груза к самолету Абрамов при помощи членов экипажа организовывал его погрузку, незаконную воздушную перевозку на военные аэродромы Петербурга и Москвы, после чего груз передавали покупателям», — говорится в сообщении.

Услуги военный оказывал не бесплатно и заработал таким образом 1,3 млн рублей.

«Уголовные дела в отношении директоров коммерческих организаций выделены в отдельное производство, а в отношении сослуживцев осужденного прекращены в связи с деятельным раскаянием», — добавили в СК.

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил Абрамова к лишению свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении и конфискации денежных средств в размере 1 миллиона 355 тысяч рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AEG
Тю-ю, какие мелочи! Этот всего лишь меха да запчасти из России в Россию.
Есть другие, те, кто рангом повыше. У них и размах пошире - кокаин в диппочте на правительственных самолетах из Южной Америки. Правда им за это ничего не будет. Ну разве что очередной орден за Заслуги перед Отечеством. Не верите? Спросите Захарову - она соврать не даст.
Alkaline
Человек человеку волк.
А корги корги корги.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний