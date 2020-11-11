Меха и запчасти возил военный на транспортном самолете из Калининграда в Петербург. Суд оценил предприимчивость в 2,5 года колонии

Бывший военнослужащий получил срок в колонии по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Капитан на военно-транспортном самолете возил грузы из Калининграда в Петербург и Москву.



О приговоре 11 ноября сообщает Следственный комитет России. Военное следственное управление СКР по Балтийскому флоту установило, что грузы на самолете Ан-26 Юрий Абрамов возил с 9 апреля по 4 августа 2018 года. Для этого он организовал для двух фирм, которые торговали мехами и запчастями, пропуск на территорию военного аэродрома в Черняховске.

