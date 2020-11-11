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11.11.2020 12:00
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Голосуем за Человека года — 2020

Голосуем за петербуржцев, внесших наибольший вклад в развитие науки и культуры в 2020 году

Опрос только для зарегистрированных пользователей. Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь на нашем портале.

Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 30 ноября.

ТАТЬЯНА СТЕПАНЕНКО
Заведующая пульмонологическим отделением №2 Центра интенсивной пульмонологии и торакальной хирургии

ЕЛЕНА КАШИРСКАЯ
Анестезиолог-реаниматолог, инфекционист Городской инфекционной клинической больницы им. Боткина

НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО
Волонтер движения «Мы вместе»

АЛИНА ПАВЛЮКОВА
Куратор поискового отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге

КСЕНИЯ ШОЙГУ
Куратор проекта «Остров фортов»

СЕМЕН МИХАЙЛОВСКИЙ
Ректор Санкт-Петербургского института живописи

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ
директор «Эрмитажа»

КИРИЛЛ КОШЕЛЕВ
Ученый (Университет ИТМО)

АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ
Проректор по перспективным проектам СПБГПУ

АЛЕКСЕЙ КАВОКИН
Научный сотрудник СПбГУ и британского университета Саутгемптона

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