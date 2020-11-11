Голосуем за Человека года — 2020
Голосуем за петербуржцев, внесших наибольший вклад в развитие науки и культуры в 2020 году
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Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 30 ноября.
ТАТЬЯНА СТЕПАНЕНКО
Заведующая пульмонологическим отделением №2 Центра интенсивной пульмонологии и торакальной хирургии
ЕЛЕНА КАШИРСКАЯ
Анестезиолог-реаниматолог, инфекционист Городской инфекционной клинической больницы им. Боткина
НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО
Волонтер движения «Мы вместе»
АЛИНА ПАВЛЮКОВА
Куратор поискового отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге
КСЕНИЯ ШОЙГУ
Куратор проекта «Остров фортов»
СЕМЕН МИХАЙЛОВСКИЙ
Ректор Санкт-Петербургского института живописи
МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ
директор «Эрмитажа»
КИРИЛЛ КОШЕЛЕВ
Ученый (Университет ИТМО)
АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ
Проректор по перспективным проектам СПБГПУ
АЛЕКСЕЙ КАВОКИН
Научный сотрудник СПбГУ и британского университета Саутгемптона