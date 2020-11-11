В России за сутки более 400 смертей от коронавируса. Петербург с новым антирекордом обогнал Москву

За сутки в России подтвердили смерть от коронавируса 432 человек — это новый максимум, зарегистрированный за весь период пандемии. В Петербурге 11 ноября также не обошлось без антирекорда: в городе 74 умерших.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, Петербург вырвался на первое место по суточному приросту смертей, обогнав Москву. В столице за последние 24 часа коронавирусными признали смерти 73 человек. На третьем месте Ростовская область, где скончались ещё 18 заболевших.

Всего по России за сутки подтверждено 432 смерти в 64 регионах, Ленинградской области в этом списке нет.