В России за сутки более 400 смертей от коронавируса. Петербург с новым антирекордом обогнал Москву
За сутки в России подтвердили смерть от коронавируса 432 человек — это новый максимум, зарегистрированный за весь период пандемии. В Петербурге 11 ноября также не обошлось без антирекорда: в городе 74 умерших.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, Петербург вырвался на первое место по суточному приросту смертей, обогнав Москву. В столице за последние 24 часа коронавирусными признали смерти 73 человек. На третьем месте Ростовская область, где скончались ещё 18 заболевших.
Всего по России за сутки подтверждено 432 смерти в 64 регионах, Ленинградской области в этом списке нет.
За время пандемии в стране от COVID-19, по официальным данным, умерли 31 593 человека. Из них 4 317 смертей приходится на Петербург.