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11.11.2020 11:05
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В России за сутки более 400 смертей от коронавируса. Петербург с новым антирекордом обогнал Москву

За сутки в России подтвердили смерть от коронавируса 432 человек — это новый максимум, зарегистрированный за весь период пандемии. В Петербурге 11 ноября также не обошлось без антирекорда: в городе 74 умерших.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, Петербург вырвался на первое место по суточному приросту смертей, обогнав Москву. В столице за последние 24 часа коронавирусными признали смерти 73 человек. На третьем месте Ростовская область, где скончались ещё 18 заболевших.

Всего по России за сутки подтверждено 432 смерти в 64 регионах, Ленинградской области в этом списке нет.

За время пандемии в стране от COVID-19, по официальным данным, умерли 31 593 человека. Из них 4 317 смертей приходится на Петербург.

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Комментарии (2)

260618801
Ну хоть в чём-то мы перегнали Москву.
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