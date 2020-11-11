Минздрав объяснил, почему вакцинированные алтайские врачи заболели коронавирусом

«Вакцина «Спутник V» — двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции: в это время идет процесс формирования иммунитета», — сказал он РИА Новости .

Заразившиеся коронавирусом после вакцинирования алтайские медики не успели сформировать антитела к SARS-CoV-2, поскольку с момента второй инъекции не прошли три недели. Об этом 11 ноября заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По словам Кузнецова, к моменту встречи с возбудителем коронавирусной инфекции у них еще не сформировался иммунитет, ведь после прививки прошло не так много времени.



С начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заразились 21 499 человек. Медработников в России начали прививать препаратом «Спутник V» в сентябре.



О заражении коронавирусом после вакцинации ранее сообщил депутат и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг, который получил два компонента препарата. В Центре Гамалеи объяснили, что он мог попасть в число тех 10 тысяч добровольцев, которые получили плацебо.

