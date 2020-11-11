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11.11.2020 10:57
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Минздрав объяснил, почему вакцинированные алтайские врачи заболели коронавирусом

Заразившиеся коронавирусом после вакцинирования алтайские медики не успели сформировать антитела к SARS-CoV-2, поскольку с момента второй инъекции не прошли три недели. Об этом 11 ноября заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Вакцина «Спутник V» — двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции: в это время идет процесс формирования иммунитета», — сказал он РИА Новости.

По словам Кузнецова, к моменту встречи с возбудителем коронавирусной инфекции у них еще не сформировался иммунитет, ведь после прививки прошло не так много времени.

С начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заразились 21 499 человек. Медработников в России начали прививать препаратом «Спутник V» в сентябре.

О заражении коронавирусом после вакцинации ранее сообщил депутат и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг, который получил два компонента препарата. В Центре Гамалеи объяснили, что он мог попасть в число тех 10 тысяч добровольцев, которые получили плацебо.

В начале августа этого года президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. В середине октября он сообщил о регистрации нового препарата от COVID-19 от центра «Вектор». До конца года в РФ должны зарегистрировать третью вакцину.

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Комментарии (6)

Клинворд
Это всё что надо знать про Российскую вакцину. Очередной лохотрон.
260796841
Примитивные отмазки. Иммунная реакция на введенную вакцину начинается сразу после 1й дозы, антитела начинают вырабатываться уже в течении 1й недели. Либо не будут вырабатываться вообще ни после 1й ни после 2й дозы, если вакцина нерабочая или у конкретного человека какая-то аномалия в работе иммунной системы делающая его не восприимчивым.

Вторая доза нужна уже только как "закрепляющая" - усиливает уже и так начавшуюся выработку антител (повышается их титр) и предположительно (т.к. это пока еще не доказано) должна позволить им сохраняться в течении более длительного времени после вакцинации чем с однократным введением.

Но летом бравурно рапортовали что уровни антител и после первой дозы на уровне или даже выше чем у переболевших естественным путем.

P.S.
Эти 3е заразившихся там медиков из всего 42 человек привитых. Т.е. 3 из 42 вакцинированных уже успели заразиться.
260657101
"О заражении коронавирусом после вакцинации ранее сообщил депутат и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг, который получил два компонента препарата. В Центре Гамалеи объяснили, что он мог попасть в число тех 10 тысяч добровольцев, которые получили плацебо."
В смысле "мог"? Они что уже не помнят кому давали плацебо а кому нет? Почему не публикуют данные сколько участвуют в тесте, сколько заболело всего, сколько заболело с плацебо, сколько с вакционой? Почему тот же Pfizer когда сообщал о том что достигнута эффективность в 90% предоставил такие цифры? У нас же кроме бравурных анонсах и уже регистрации вакцины, ничего ни сроков ни данных по тестам, только опять мантры что у нас вакцины тоже 90% по эффективности. Нам нужны пруфы Билли!
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