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11.11.2020 10:39
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Максима Шаскольского в Смольном временно подменит другой вице-губернатор Максим Соколов

Пресс-служба Смольного 11 ноября подтвердила, что Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга. Временно его обязанности будет исполнять Максим Соколов, который традиционно отвечает за дорожно-транспортный и инвестиционный блоки.

Накануне «Фонтанка» сообщила, что Шаскольский 10 ноября отработал последний день в правительстве города. Ранее стало известно, что он является основной кандидатурой на место руководителя Федеральной антимонопольной службы, откуда уходит многолетний руководитель Игорь Артемьев.

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Комментарии (2)

260551481
От перестановки кроватей в борделе...
dedmoroz_5e4d8827384c2
а-ха-ха, а тут главная новость Артемьев - Владимиров)))
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