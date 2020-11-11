Заксобрание отказалось снижать максимальный размер оплаты за «коммуналку» в Петербурге
Заксобрание Петербурга отказалось рассматривать законопроект депутата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой о снижении максимального уровня оплаты за жилищно-коммунальные услуги с 14 до
Действующие сегодня региональные стандарты нормативной площади жилого помещения и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и «коммуналки» в последний раз обновлялись в 2013 году. Автор законопроекта обратила внимание, что реальные доходы горожан за это время только снижались. И предложила ограничить
Тихонова напомнила, что в Москве давно действует именно такое ограничение, а ряд регионов, кроме всего прочего, предоставляют субсидии по оплате ЖКХ исходя из повышенной жилищной обеспеченности отдельных социальных групп. В Петербурге горожане такие льготы не получают.
С 2021 года Петербургу также грозит повышение платы за капитальный ремонт на 3 рубля за квадратный метр, так как в бюджете на 2021 год вообще не заложено субсидий Фонду капремонта.