Заксобрание отказалось снижать максимальный размер оплаты за «коммуналку» в Петербурге

Заксобрание Петербурга отказалось рассматривать законопроект депутата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой о снижении максимального уровня оплаты за жилищно-коммунальные услуги с 14 до 10 % от дохода семьи. Инициативу исключили из повестки 32 голосами депутатов по предложению представителя губернатора в Смольном Юрия Шестерикова, передает 11 ноября корреспондент «Фонтанки».

Действующие сегодня региональные стандарты нормативной площади жилого помещения и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и «коммуналки» в последний раз обновлялись в 2013 году. Автор законопроекта обратила внимание, что реальные доходы горожан за это время только снижались. И предложила ограничить 10 % максимальный уровень оплаты в пределах регионального стандарта от совокупного дохода семьи.