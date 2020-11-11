FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 10:35
3
Печать

Заксобрание отказалось снижать максимальный размер оплаты за «коммуналку» в Петербурге

Заксобрание Петербурга отказалось рассматривать законопроект депутата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой о снижении максимального уровня оплаты за жилищно-коммунальные услуги с 14 до 10 % от дохода семьи. Инициативу исключили из повестки 32 голосами депутатов по предложению представителя губернатора в Смольном Юрия Шестерикова, передает 11 ноября корреспондент «Фонтанки».

Действующие сегодня региональные стандарты нормативной площади жилого помещения и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и «коммуналки» в последний раз обновлялись в 2013 году. Автор законопроекта обратила внимание, что реальные доходы горожан за это время только снижались. И предложила ограничить 10 % максимальный уровень оплаты в пределах регионального стандарта от совокупного дохода семьи.

Тихонова напомнила, что в Москве давно действует именно такое ограничение, а ряд регионов, кроме всего прочего, предоставляют субсидии по оплате ЖКХ исходя из повышенной жилищной обеспеченности отдельных социальных групп. В Петербурге горожане такие льготы не получают.

С 2021 года Петербургу также грозит повышение платы за капитальный ремонт на 3 рубля за квадратный метр, так как в бюджете на 2021 год вообще не заложено субсидий Фонду капремонта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

USSR_forever
а мы откажемся их поддерживать на след. голосовании... даёшь коммунистов обратно! =))))
olla
"народные избранники",ёпрст
Василий Марущак
Потому, что мы выбираем жизнь и здоровье горожан, и лишь на втором месте экономика.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний