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11.11.2020 10:24
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В Москве музеям приказали остановить проведение выставок и экскурсий, а театрам сократить продажу билетов

Культурная жизнь в Москве становится на паузу из-за эпидемии коронавируса. Федеральные музеи и музеи-заповедники до 15 января должны приостановить проведение временных выставок и групповых экскурсий, а театры сократить продажу билетов.

Приказ министра культуры РФ Ольги Любимовой опубликован 11 ноября. Из документа следует, что с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно в столице необходимо приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий.

Работать будут только постоянные экспозиции, но там музеи должны будут «обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5–2 метров друг от друга, а также организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки».

Руководители театров, концертных залов, филармоний должны продавать билеты так, чтобы залы были заполнены не более чем на 25 процентов.

Учреждения культуры в Москве были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50 %.

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