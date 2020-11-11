В Москве музеям приказали остановить проведение выставок и экскурсий, а театрам сократить продажу билетов

Приказ министра культуры РФ Ольги Любимовой опубликован 11 ноября. Из документа следует, что с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно в столице необходимо приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий.

Культурная жизнь в Москве становится на паузу из-за эпидемии коронавируса. Федеральные музеи и музеи-заповедники до 15 января должны приостановить проведение временных выставок и групповых экскурсий, а театры сократить продажу билетов.

Работать будут только постоянные экспозиции, но там музеи должны будут «обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5–2 метров друг от друга, а также организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки».



Руководители театров, концертных залов, филармоний должны продавать билеты так, чтобы залы были заполнены не более чем на 25 процентов.

