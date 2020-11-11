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11.11.2020 09:50
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Умерших от коронавируса в Москве будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

Умерших от коронавируса в Москве решили хоронить в гробах со стеклянными крышками, чтобы люди могли безопасно проводить близких в последний путь. Об этом 11 ноября рассказал директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

«Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ «Ритуал» ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — сказал Екимов ТАСС и отметил, что это позволит избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим от коронавируса.

Крышка из оргстекла станет промежуточной между основной, крепиться к гробу она будет герметично.

За последние сутки жертвами COVID-19 признаны 386 человек. Это не рекорд, но довольно близкое к нему число. Абсолютный максимум с начала пандемии был зафиксирован 4 ноября. Тогда за 24 часа ковидными назвали 389 смертей.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерло более 31 тысячи человек.

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Комментарии (11)

p-ro100
Если вирус на "неживой поверхности", как утверждают врачи, живёт двое суток, к чему такие предосторожности?
kuk-vasyusha
Какой же бред. странно что не в перчатках и масках
263877541
Цыгане вообще хоронят с комплектом скарба на том свете включая мобильники и ноутбуки.
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