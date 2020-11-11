Умерших от коронавируса в Москве будут хоронить в гробах со стеклянными крышками

Умерших от коронавируса в Москве решили хоронить в гробах со стеклянными крышками, чтобы люди могли безопасно проводить близких в последний путь. Об этом 11 ноября рассказал директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.



«Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ «Ритуал» ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — сказал Екимов ТАСС и отметил, что это позволит избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим от коронавируса.

