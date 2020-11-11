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11.11.2020 09:43
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Две кондитерши и медсестра под Петербургом за один день лишились одинаковых машин

Несколько женщин, живущих в Петербурге и его пригородах, за один день стали жертвами угонщиков — остались без автомобилей корейских марок. У трёх увели новые «Спортейджи».

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне в полицию обратились потерпевшие из четырёх районов Петербурга и области. Так, у неработающей 47-летней петербурженки от дома на Светлановском проспекте пропала белая «Хёндэ Крета» 2019 года выпуска. Ущерб составил 1,065 миллиона рублей. Полицейские, просмотрев записи местных камер видеонаблюдения, увидели момент угона — автомобиль уехал с места стоянки 10 ноября в половине шестого утра.

Три работающие женщины остались без своих KIA Sportage. Медсестра из дома-интерната для детей-инвалидов утром 10 ноября не нашла рядом со своим домом в деревне Оржицы Ломоносовского района красный «Спортейдж» 2019 года выпуска стоимостью 1 435 000 рублей. Синюю и коричневую машины угнали у сотрудниц двух кондитерских фирм тоже с парковок у дома, а живут они в Горелово и в поселке имени Свердлова. Причём синяя «КИА» 2020 года выпуска исчезла с Красносельского шоссе днём, а коричневая 2019 года — из деревни ночью. Ущерб обе дамы оценили в 1,65 миллиона рублей.

Все четыре машины были застрахованы по каско. Следователи возбудили уголовные дела.

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Комментарии (5)

260551481
Бороться с угонами никто и не собирался.., выгоднее их возглавить !
263877541
Скоро корейцев страховать не будут.Всё равно сопрут.
Maiok
В одном автосалоне все покупали?
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