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11.11.2020 09:38
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В Петербурге уборщица «Газпрома» доверилась голосу в телефоне и ушла в минус на 2,2 млн

Жительница Красносельского района Петербурга влезла в долги после разговора с мужчиной. Чёткое следование инструкции обошлось практически в стоимость квартиры, на осознание ушёл месяц.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, в полицию 62-летняя жительница Ленинского проспекта, которая представилась уборщицей компании «Газпром», обратилась накануне в одиннадцатом часу вечера. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонного афериста.

Ещё шестого октября ей позвонили якобы из службы безопасности банка и предупредили об опасности. На счета пожилой петербурженки никто не покушался, однако на её имя будто бы настойчиво пытаются оформить кредит. «Безопасник» предложил действовать на опережение и оказался настолько убедительным, что его собеседница взяла в кредит 2 миллиона 244 тысячи рублей и перевела их на продиктованные им счета.

В блаженном неведении женщина прожила месяц, пока не осознала ошибку. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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Комментарии (9)

p-ro100
Дежавю.

Дело о краже дорогой женской сумки у уборщицы "Газпрома" возбудили полицейские по Троицкому и Новомосковскому административному округу Москвы. Сумку Dior злоумышленник, разбив стекло машины, украл из салона оставленного на парковке бизнес-центра "Румянцево" внедорожника Mitsubishi Outlander. Вместе с суммой были украдены также документы и банковские карточки. Злоумышленники уложились в 3 минуты, пока женщина отсутствовала.

Пострадавшая оценила ущерб в 300 тысяч рублей, напоминает РИА Новости. Впрочем, в московском отделении Dior уточнили, что это сумка Lady Dior — из последней коллекции. Они оценили ее в 2 миллиона 600 тысяч рублей.
syshsun
Не понимаю я таких людей,а взять кредит наличными и постаринке засунуть его в наволочку,низя.
SERGEY111
Уброщица Газпрома - это уже бренд , логотип , имя нарицательное .
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