В Петербурге уборщица «Газпрома» доверилась голосу в телефоне и ушла в минус на 2,2 млн
Жительница Красносельского района Петербурга влезла в долги после разговора с мужчиной. Чёткое следование инструкции обошлось практически в стоимость квартиры, на осознание ушёл месяц.
Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, в полицию 62-летняя жительница Ленинского проспекта, которая представилась уборщицей компании «Газпром», обратилась накануне в одиннадцатом часу вечера. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонного афериста.
Ещё шестого октября ей позвонили якобы из службы безопасности банка и предупредили об опасности. На счета пожилой петербурженки никто не покушался, однако на её имя будто бы настойчиво пытаются оформить кредит. «Безопасник» предложил действовать на опережение и оказался настолько убедительным, что его собеседница взяла в кредит 2 миллиона 244 тысячи рублей и перевела их на продиктованные им счета.
В блаженном неведении женщина прожила месяц, пока не осознала ошибку. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.