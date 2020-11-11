Врача из Китая обокрали на Сикейроса. На Адмирала Трибуца одна квартира воров не удовлетворила

Пока жители Петербурга входили в ритм рабочей недели, у них в домах хозяйничали воры. В Красносельском районе домушники за один день успели огорчить двух соседок-ровесниц.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 ноября, накануне в 42-й отдел полиции с сообщением о краже обратилась 30-летняя жительница квартиры на Адмирала Трибуца, 7. Свою студию она оставила около половины восьмого утра, вернувшись вечером, обнаружила открытую дверь и следы чужого присутствия.



Воры повредили личинку замка и успели унести украшения, 135 тысяч рублей и 150 долларов. Судя по камерам, в квартиру пробрались двое мужчин 25-30 лет в тёмной одежде и медицинских масках.

