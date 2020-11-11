Врача из Китая обокрали на Сикейроса. На Адмирала Трибуца одна квартира воров не удовлетворила
Пока жители Петербурга входили в ритм рабочей недели, у них в домах хозяйничали воры. В Красносельском районе домушники за один день успели огорчить двух соседок-ровесниц.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 ноября, накануне в 42-й отдел полиции с сообщением о краже обратилась 30-летняя жительница квартиры на Адмирала Трибуца, 7. Свою студию она оставила около половины восьмого утра, вернувшись вечером, обнаружила открытую дверь и следы чужого присутствия.
Воры повредили личинку замка и успели унести украшения, 135 тысяч рублей и 150 долларов. Судя по камерам, в квартиру пробрались двое мужчин 25-30 лет в тёмной одежде и медицинских масках.
Через полчаса полицейские получили аналогичное сообщение от соседки-ровесницы. Комплектовщица завода, который разрабатывает технику в том числе для нужд военных, живёт в том же доме шестью этажами выше. После работы квартира также встретила её сломанным замком. Вместе с незваными гостями исчезли золотой браслет, пара золотых колец и ещё одно с бриллиантом - всего на 15 тысяч рублей.
В Выборгском районе жертвой воров стала 27-летняя врач-офтальмолог из Китая. Пока в понедельник, 9 ноября, она трудилась в больнице, из её квартиры на Сикейроса украли кошелёк с тремя тысячами рублей и пятьюдесятью юанями. На движение в квартире среагировала камера, на записи осталась пробежка по коридору бородача в кепке и с фонариком.
По фактам всех заявлений возбуждены уголовные дела о краже.