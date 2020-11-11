Как передаёт 11 ноября ТАСС , новые цифры по заболевшим и погибшим Всемирная организация здравоохранения сообщила в ночь на среду в Женеве. По её данным на 8 ноября, в мире зарегистрировано около 49,7 миллиона заразившихся и более 1,2 миллиона летальных исходов. За неделю количество смертей увеличилось более чем на 54 тысячи — на 9 тысяч больше, чем неделей ранее.

Число заболевших COVID-19 в мире за минувшую неделю, по данным ВОЗ, выросло более чем на 3,6 миллиона человек, это самый высокий показатель с начала пандемии.

«За последнюю неделю общее число случаев COVID-19 выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей, составив более 3,6 миллиона, — отмечается в информационном бюллетене ВОЗ. — <…> Наибольшая доля новых случаев за семь дней по-прежнему приходится на Европейский регион, из которого пришли сообщения более чем о половине новых случаев (54%) и почти половине (47%) новых смертей».

Предыдущий рекорд роста заболеваемости за семь дней (3,3 миллиона) был зафиксирован с 26 октября по 1 ноября.

В Европе со 2 по 8 ноября, по подсчётам ВОЗ, коронавирусом заразились почти 1,99 миллиона человек, общее число болевших превысило 13 миллионов, зарегистрировано более 25 тысяч смертей, а общее их число к 1 ноября превысило 311 тысяч. В Северной и Южной Америке число заболевших увеличилось на миллион с лишним — до 21 миллиона с лишним. 17 тысяч смертей за неделю признали ковидными, общее количество умерших — 656 тысяч. В Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 390 тысяч человек (всего — более 9,6 миллиона), умерли 149 тысяч (на 5,1 тысячу больше, чем неделей ранее).