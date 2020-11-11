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11.11.2020 08:33
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Семейный конфликт отправил в реанимацию семимесячного в Петербурге

Ссора в квартире на Торжковской закончилась для семимесячного ребенка больницей. Отца задержали и отправили в изолятор.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 ноября, о полученных малышом травмах в полиции узнали из телефонограммы, пришедшей накануне из детской городской больницы № 19. По предварительной информации, еще 6 ноября после полуночи не отошедший от дня рождения 23-летний гражданин Узбекистана толкнул супругу, 26-летнюю землячку. В этот момент женщина держала на руках семимесячного сына. От тычка она не удержалась и упала прямо на ребенка.

С серьезной травмой головы мальчика увезли в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Отец ребенка задержан.

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Комментарии (2)

MikkeL
А работать вместо них Вы уже побежали?)
yujinspb2
Домой их надо отправить, а то замёрзли и крыша едет.
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