Семейный конфликт отправил в реанимацию семимесячного в Петербурге
Ссора в квартире на Торжковской закончилась для семимесячного ребенка больницей. Отца задержали и отправили в изолятор.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 ноября, о полученных малышом травмах в полиции узнали из телефонограммы, пришедшей накануне из детской городской больницы № 19. По предварительной информации, еще 6 ноября после полуночи не отошедший от дня рождения 23-летний гражданин Узбекистана толкнул супругу, 26-летнюю землячку. В этот момент женщина держала на руках семимесячного сына. От тычка она не удержалась и упала прямо на ребенка.
С серьезной травмой головы мальчика увезли в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Отец ребенка задержан.