Главными словами года в России стали «самоизоляция» и «обнуление»

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина выбрал главные слова 2020 года. Ими стали связанная с эпидемией коронавируса «самоизоляция» и появившееся в связи с поправками в Конституцию «обнуление».



Ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью, отбирали на основе анализа текстов тематических блоков. Победитель определялся по росту частотности использования на фоне трех предыдущих лет.



«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на втором месте», — сказал 11 ноября ТАСС доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

