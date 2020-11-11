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11.11.2020 08:06
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Главными словами года в России стали «самоизоляция» и «обнуление»

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина выбрал главные слова 2020 года. Ими стали связанная с эпидемией коронавируса «самоизоляция» и появившееся в связи с поправками в Конституцию «обнуление».

Ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью, отбирали на основе анализа текстов тематических блоков. Победитель определялся по росту частотности использования на фоне трех предыдущих лет.

«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на втором месте», — сказал 11 ноября ТАСС доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

В финал также вышли слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка».

Накануне составители словаря английского языка Collins Dictionary, которые каждый год выбирают главное слово года, назвали победителя 2020-го. Им стало плотно вошедшее и в вокабуляр российских чиновников слово «локдаун».

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