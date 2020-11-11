Российские миротворцы направляются из Армении в Нагорный Карабах

Подразделение российского миротворческого соединения в Армении 11 ноября совершает марш в Карабах, где будут следить за прекращением огня в зоне конфликта.

Ранее российские миротворцы с техникой и вооружением после переброски в Армению провели разгрузку и сформировали колонны для марша в район сосредоточения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Марш военные совершают в составе штатных подразделений. Им предстоит проехать более 250 километров. Затем миротворцы развернут контингент и выставят наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.