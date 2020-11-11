Российские миротворцы направляются из Армении в Нагорный Карабах
Подразделение российского миротворческого соединения в Армении 11 ноября совершает марш в Карабах, где будут следить за прекращением огня в зоне конфликта.
Ранее российские миротворцы с техникой и вооружением после переброски в Армению провели разгрузку и сформировали колонны для марша в район сосредоточения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Марш военные совершают в составе штатных подразделений. Им предстоит проехать более 250 километров. Затем миротворцы развернут контингент и выставят наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Турция совместно с Россией будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».
Перемирие разгневало армян, и несогласные после подписания соглашения ворвались в ночь на 10 ноября в здание парламента Армении в Ереване. Утром у здания парламента начались протесты. Россия уже отправила в зону конфликта первых миротворцев. Миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих будут развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.