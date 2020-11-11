Чешская разведка предупредила, что мир стоит перед угрозой третьей мировой войны

Мир стоит перед угрозой новой мировой войны, полагает разведка Чехии. Отчет за 2019 го опубликован 11 ноября.



По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии». «Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — цитирует документ РИА Новости.



В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

