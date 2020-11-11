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11.11.2020 07:29
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Чешская разведка предупредила, что мир стоит перед угрозой третьей мировой войны

Мир стоит перед угрозой новой мировой войны, полагает разведка Чехии. Отчет за 2019 го опубликован 11 ноября.

По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии». «Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — цитирует документ РИА Новости.

В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

В документе также отмечается падение значимости международного права. Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение. Кроме того, росту напряженности способствует манипулирование общественным сознанием, полагают аналитики.

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Комментарии (5)

260551481
Откровенно говоря в этом небольшом списке Россия давно лишняя, так как не является геополитическим игроком на военно-политическом поле. Ей больше присуще звание международного военизированного бандита, чьи уши повсеместно торчат в любых конфликтах по всему миру.
Александр Смуров
>Только хорошее образование и навыки критического мышления спасут человечество
Чудило, хорошая квантовая механика финансировалась хорошим датским пивом и в свою очередь рекламировала пиво, в СПбГУ с его хорошим образованием преподы и их начальство рекламировали датское пиво Балтика. Фотодокументов навалом.
Так что оставьте ваши мечты о спасении хорошим образованием - нет такой лжи и таких мерзостей которую за деньги учёные не сделают наукой и не обзовут прогрессом.
260642921
Распознать лжецов и манипуляторов несложно, но всегда найдутся толпы дураков, готовые с упоением пилить сук, на котором сидят, под трайбалистские мелодии ("мы" самые лучшие, а "они" должны сдохнуть). Только хорошее образование и навыки критического мышления спасут человечество от реального ада, который готовят им лживые политики и их обслуга.
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