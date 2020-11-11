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11.11.2020 07:20
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Дожди на подходе к Петербургу. Ловите солнце, пока погода не испортилась

Ещё один день гололедицы в Петербурге, хотя днём обещают устойчивый плюс.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 ноября во второй половине дня возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ветер слабый. Ночью и в 7 часов утра ещё минус, местами гололедица, днём будет плюс 2–4 градуса.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 11 ноября в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков. В течение суток температура колеблется в пределах от минус 2 до плюс 5 градусов. Самое холодное 11 ноября зафиксировано в 1998 году, когда минимальная дневная температура составила минус 12 градусов, а самое тёплое — в 2008 году, плюс 11, напоминает «Яндекс».

12 ноября будет чуть теплее, днём до плюс 6. Ожидаются небольшие дожди при слабом ветре, ночью и утром в отдельных районах туман.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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