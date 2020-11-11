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11.11.2020 07:07
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Роспотребнадзор объяснил, сколько коронавирус может прожить в комарах

Коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток, большинство вирусов, которые переносят кровососущие, не вызывают респираторных вирусных инфекций, заявила 11 ноября РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

«В 2020 году проведено исследование на комарах Aedes aegypti, Ae. albopictus и Culex quinquefasciatus, основных видах комаров, распространенных в Китае, где появился новый коронавирус, направленное на изучение их возможности размножать вирус. Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — сказала Карань.

Она уточнила, что в большинстве своем вирусы и бактерии, переносимые комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем, они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.

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Комментарии (1)

260551481
Это из разряда ОБС (одна бабка сказала)...
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