«Человек может после такого запить вообще». Малкин считает, что Дзюбу надо вернуть в сборную
Хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин прокомментировал скандал с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой. Футболисту надо вернуться в сборную России, заявил Малкин 10 ноября в эфире «Матч ТВ».
«Сугубо мое лично мнение: причина, по которой Дзюба должен быть в сборной, в том, что он должен выйти на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя - карьера человека просто может сломаться... Человек может после такого запить вообще. Мне бы не хотелось, чтобы его карьера ломалась из-за такого», - сказал хоккеист (цитата по «Интерфаксу»).
Малкин уверен, что коллеги по сборной поддержали бы Дзюбу. Напомним, накануне в защиту «зенитовца» высказался ведущий Первого канала Иван Ургант.
7 ноября в Интернет слили видео с Артемом Дзюбой интимного содержания. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующее утро заявил, что из-за сложившейся ситуации не будет вызывать игрока на сборы национальной команды. В то же время Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» в матче против «Краснодара», но без капитанской повязки, и принёс команде победу. После этого он прокомментировал видео: «Все мы грешны. Я во многом сам виноват в этом».
Футболиста поддержали многие знаменитости, некоторые начали раздеваться. Фанаты же непреклонны. «Поведение Дзюбы мы воспринимаем как наплевательское отношение к имени нашего «Зенита», — написали они на сайте «Ландскрона».