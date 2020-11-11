Четырёхлетний мальчик спас брата, и за это его покатали на пожарной машине
Четырёхлетний мальчик из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) стал почётным пожарным после того, как спас тонущего брата.
Как пишет издание Unilad, инцидент произошёл пару недель назад. Четырёхлетний Мейсон Очоа находился дома со своими родителями. В какой-то момент он выглянул в окно и заметил, что его годовалый брат Николас упал в бассейн в их саду. Мейсон выскочил, успел схватить малыша за руку и удерживал его над водой, пока не подоспела мать.
Николас не дышал, лицо его побагровело, и родители вызвали спасателей. Ребёнка удалось привести в чувство. Позже медики обследовали его и серьёзных повреждений не нашли.
Спасатели высоко оценили поступок четырёхлетнего Мейсона. Его пригласили в пожарную часть, покатали на машине, позволили ему примерить форму, поработать с медицинском и спасательным инструментом и включить пожарный шланг. Затем его наградили премией за героизм. После того как Мейсон стал почётным пожарным, начальник пожарной службы пошутил, что готов принять его на работу лет через 14.