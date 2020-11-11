Четырёхлетний мальчик из Лос-Анджелеса (Калифорния, США) стал почётным пожарным после того, как спас тонущего брата.

Как пишет издание Unilad, инцидент произошёл пару недель назад. Четырёхлетний Мейсон Очоа находился дома со своими родителями. В какой-то момент он выглянул в окно и заметил, что его годовалый брат Николас упал в бассейн в их саду. Мейсон выскочил, успел схватить малыша за руку и удерживал его над водой, пока не подоспела мать.

Николас не дышал, лицо его побагровело, и родители вызвали спасателей. Ребёнка удалось привести в чувство. Позже медики обследовали его и серьёзных повреждений не нашли.